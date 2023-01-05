Ворог обстріляв дві громади Миколаївщини, - Кім

Вчора, 4 січня, о 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також вчора, 4 січня, о 18:35 під ворожими обстрілами були два населені пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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