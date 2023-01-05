Кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн, - ООН

Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

Польща (1 553 707 осіб),

Німеччина (1021667 осіб),

Чехія (476 025 осіб),

Італія (173231 осіб),

Іспанія (164 705 осіб),

Британія (152 200 осіб),

Болгарія (148 451 осіб),

Франція (118994 осіб),

Румунія (106 786 осіб),

Словаччина (105 205 осіб).

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