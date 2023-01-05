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Кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн, - ООН

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Кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн, - ООН
Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

  • Польща (1 553 707 осіб),
  • Німеччина (1021667 осіб),
  • Чехія (476 025 осіб),
  • Італія (173231 осіб),
  • Іспанія (164 705 осіб),
  • Британія (152 200 осіб),
  • Болгарія (148 451 осіб),
  • Франція (118994 осіб),
  • Румунія (106 786 осіб),
  • Словаччина (105 205 осіб).

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Не хочуть давати потужнішу зброю, щоб кацапню швидше вибити -тож і мають "потоки" біженців
  • Анатолий К 65c6a92d
    Фактично пів України молодого покоління в Європі, половина з яких вже ніколи не повернуться в Україну. На правильному шляху "слуги", не буде думаючого покоління, нав'язуйте через "Єдиний марафон" все, що тільки задумали пенсіонерам збудеться, не забутьте смарфони, вони їх чекають і далі будуть носити вас на руках.
  • Олег Розгонов
    А в украине с детьми они сейчас могут работать полноценно, с официальной безработицей 30%, за нормальную з/п 6500 😁
    Ну ты и юморист 95 квартала
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