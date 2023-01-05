Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 109 720 осіб (+810 за добу), 3041 танк, 284 літаки, 271 гелікоптер, 2051 артсистема, 6108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 5 січня 2023 року становлять приблизно 109 720 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,

танків - 3041 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,

артилерійських систем - 2051 (+12) од,

РСЗВ - 426 (+2) од,

засоби ППО - 215 (+0) од,

літаків - 284 (+1) од,

гелікоптерів - 271 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,

спеціальна техніка - 182 (+1).

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.