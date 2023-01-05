Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 109 720 осіб (+810 за добу), 3041 танк, 284 літаки, 271 гелікоптер, 2051 артсистема, 6108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 5 січня 2023 року становлять приблизно 109 720 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
танків - 3041 (+3) од,
бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
артилерійських систем - 2051 (+12) од,
РСЗВ - 426 (+2) од,
засоби ППО - 215 (+0) од,
літаків - 284 (+1) од,
гелікоптерів - 271 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
спеціальна техніка - 182 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.