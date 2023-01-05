Окупанти 41 раз били по Херсонщині минулої доби, 3 особи дістали поранення, - ОВА

Російські загарбники обстрілювали територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонщини. ... Херсон армія рф атакувала 9 раз – вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.



Минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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