Лавра має бути духовним центром Української Церкви, а не осередком псевдорелігійної структури країни-агресора, - Порошенко
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Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко вітає новину про першу службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі на Різдво 7 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Вітаю Православну Церкву України, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою у Києво-Печерській Лаврі, призначеною на 7 січня. ... Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання Томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України і нашої Церкви", - зазначив Порошенко.
За його словами, Лавра - національна святина, яка має бути духовним центром Української Церкви.
"А не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром", - підсумував Порошенко.