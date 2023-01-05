Лавра має бути духовним центром Української Церкви, а не осередком псевдорелігійної структури країни-агресора, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко вітає новину про першу службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі на Різдво 7 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вітаю Православну Церкву України, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою у Києво-Печерській Лаврі, призначеною на 7 січня. ... Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання Томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України і нашої Церкви", - зазначив Порошенко.

За його словами, Лавра - національна святина, яка має бути духовним центром Української Церкви.

"А не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром", - підсумував Порошенко.

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