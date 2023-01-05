Інформація про нібито знищення установок HIMARS Росією не підтверджується, - Кірбі

Білий дім у середу заявив, що немає підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні РСЗВ HIMARS, поставлені США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Міністерство оборони Росії у вівторок заявило в доповіді про хід роботи, що ракетні та повітряні удари, завдані на сході України, знищили "дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".

Речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі у розмові з журналістами в середу заявив: "Я бачив російські заяви про те, що вони влучили в систему HIMARS, і у відповідь на це ми не маємо жодної інформації, яка б підтверджувала це повідомлення".

Кірбі додав, що росіяни оприлюднювали подібні повідомлення і раніше, припускаючи, що це частина дезінформаційної кампанії президента Путіна.

"Давайте будемо дуже відвертими. Це війна Росії проти України. ... І Путін може скільки завгодно стверджувати, що це якась боротьба проти Заходу, що це життєво важливо для його безпеки, що це США проти Росії, що це НАТО проти Росії - ми всі знаємо, що це повна нісенітниця. ...

Росія - це той, хто вчинив насильство проти українського народу в масштабах, які є цілком історичними і безпрецедентними. І ми надаємо і будемо надалі надавати їм такі системи і допомогу, які їм потрібні для самозахисту" - наголосив Кірбі.

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