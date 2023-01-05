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США не передаватимуть Україні танки Abrams з технічних причин, - WP

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США не передаватимуть Україні танки Abrams з технічних причин, - WP
У США виключають передачу Україні важких танків Abrams M2 та пояснюють це технічними причинами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

За його словами, танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун, який споживає багато палива. Вони також можуть частіше ламатися та потребують великого досвіду обслуговування.

"Бойові танки настільки важкі, що тодішнього президента Трампа відмовили в планах включити їх у святкування 4 липня 2019 року у Вашингтоні на тій підставі, що їхні сталеві гусениці зруйнують вулиці міста", - зазначає видання.

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Топ коментарі

  • Vlad Valex
    Танки тяжелые - асфальт давят, а самолёты лёгкие, их может ветром унести
  • Владимир Сухов e5dee246
    Коли буде у нас не Єрмак, а їнший президент, то технични причини будуть усунени.
  • Олександр Земляний
    Візит Зеленського до США був настільки приголомшливо успішним, що ніяких сумнівів в тому, що нам танки давати не будуть, не залишилось. Перед візитом такі надії були. Зате у нього піжамка класна була.
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