Окупанти перекидають додаткові військові сили та техніку до Кремінної, - Гайдай

Російські війська "просідають" у напрямку Кремінної (Луганська область), тому зараз ворог стягує туди додаткову техніку та військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Луганської ОВА Сргія Гайдая.

Він розповів, що українські війська поступово звільняють захоплені території з боку Харківської області, проте там ворог зосередив великі сили та багато техніки.

"Коли росіяни відчули, що почали просідати у Кремінній, почали перекидати туди додатковий особовий склад та техніку", - заявив начальник Луганської ОВА.

Гайдай зазначив, що коли земля промерзне, тяжкій техніці буде легше піти у наступ.

Крім того, він підтвердив, що російські загарбники продовжують репресії на окупованих територіях області. Зокрема, росіяни заблокували село Татарівка та намагаються знайти громадян, які працюють із ЗСУ.

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