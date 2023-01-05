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Цей і наступний опалювальні сезони Україна житиме за рахунок власного газовидобутку, - Галущенко

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Цей і наступний опалювальні сезони Україна житиме за рахунок власного газовидобутку, - Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що теплова генерація буде нести значне навантаження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Зараз основне завдання – пройти ОЗП. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. Росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації і до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження", - пояснив очільник міністерства.

За його словами, протягом останніх трьох місяців енергетичні об’єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.

"Цей і наступний опалювальні сезони ми будемо жити за рахунок власного видобутку. І це факт, який треба прийняти і виходячи з нього розраховувати подальші плани", - підсумував Галущенко.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Не здивуюся,якщо газ власного видобудку буде дорожчий за куплений деінде.Ігоря Валерійовича це не стосується.
  • CrossFirenko
    Тільки що слізно просили Захід допомогти з газом, бо навіть при виїзді більше 8 млн жителів, та втрати споживання на захоплених та зруйнованих територіях, газу "закачаного більше ніж у всі роки" не вистачає. Зезвиздуни.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Навіть немає здивування, бо тільки недавно повідомляли, що 8 мільйонів гпромадян в Європі, більше мільйона в окопах, такі міста як Сімферополь, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Северодонецьк, Маріуполь, Бердянськ та інші в окупації то і нагрузка на теплові меренжі набагато менша, то і газ українського видобутку має ще залишитися?
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