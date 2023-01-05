Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Сьогодні у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій

1920
Сьогодні у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій
Сьогодні, 5 січня, у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів.

Про це повідомляє в телеграмі Київська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"На північній околиці столиці тренуватимуться сапери.

У Вишгородському районі сьогодні, 5 січня, проводитимуться навчання для саперів.

Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.

Закликаємо жителів зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямувати до укриття", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сьогодні на Івано-Франківщині проводитимуться військові навчання, мешканців попередили про вибухи

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини