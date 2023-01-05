Сьогодні у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій
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Сьогодні, 5 січня, у Вишгородському районі проводитимуться навчання для саперів.
Про це повідомляє в телеграмі Київська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"На північній околиці столиці тренуватимуться сапери.
У Вишгородському районі сьогодні, 5 січня, проводитимуться навчання для саперів.
Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.
Закликаємо жителів зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямувати до укриття", - йдеться в повідомленні.