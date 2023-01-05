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Економіка України скоротилася на 30,4%. Це найбільше падіння за часи незалежності, - Мінекономіки

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Економіка України скоротилася на 30,4%. Це найбільше падіння за часи незалежності, - Мінекономіки
За 2022 рік ВВП України впав на 30,4% (2%). Це найбільше скорочення за весь час незалежності України.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала РФ, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

При цьому падіння у 30,4% - це кращий показник, ніж передбачали за попередніми прогнозами.

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Вона додала, що успіхи сил оборони України на полі бою, злагоджена робота уряду й бізнесу, незламний дух населення, швидкість відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури вітчизняними службами, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів дозволили втримати економічний фронт та продовжувати рух у напрямку перемоги.

Раніше повідомлялося, що уряд очікує в 2023 році зростання ВВП на 1%. Інфляція при цьому має уповільнитись до 22,5%.

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Топ коментарі

  • Tema9
    "Хуженібудіт" - говорили вони в 2019 році.
  • Герхард
    Яка економіка? Та, яку ЗЄ просрав ще у 2020 році?
  • Ksenia VB
    Нещодавно хтось з уряду чи ОПи сказонув, що економіка пристосувалась і відновлюється.
    І народ вірить, аби Зеля щовечора відоси кидав.
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