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Опозиція Німеччини вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків

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Опозиція Німеччини вимагає у Шольца ініціювати з союзниками поставку Україні танків
Опозиційна фракція Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі закликала німецький уряд спільно з партнерами по НАТО виступити з європейською ініціативою щодо постачання Україні бойових танків західного зразка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це в інтерв'ю DPA заявив керівник фракції ХСС у Бундестазі Александр Добріндт.

"Ми хочемо, щоб Україна могла реалізувати своє право на самооборону. Для цього їй потрібно більше важкого озброєння - в тому числі танки Leopard 2", - заявив Добріндт.

"Уряд Німеччини має виступити з європейською ініціативою щодо спільних поставок бойових танків", - додав він.

Також читайте: Впевнений, що Німеччина передасть Україні танки Leopard 2, краще, щоб це сталося якнайшвидше, - посол Макеєв

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Бедный Олаф, во напали со своими танками, со всех сторон атакуют. Как же в этот раз отмазаться, что-же такого придумать?..
  • stavr
    respect
  • stavr
    танки німці дадуть і дадуть обов"язково
    чому?
    тому що німці повністю перестали купувати кацапський газ нафту і вугілля
    отже німці енергетично не залежать від кацапських вуглеводнів
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