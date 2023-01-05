Навчання ЗСУ на ЗРК Patriot проходить у максимально стислий термін, - Ігнат

Навчання українських фахівців для використання зенітно-ракетних комплексів Patriot проходить у максимально стислий термін, спочатку йшлося про кілька місяців.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу лише сказати, що навчання наших фахівців зенітно-ракетних військ проходить у максимально стислий термін, як це було з навчанням для ЗРК NASAMS та IRIS-T. Якщо технічно вже можна буде системи привезти до України та поставити на бойове чергування, ввести до складу ЗС, то фахівці вже будуть підготовлені. Це показує практика NASAMS та IRIS-T, кілька тижнів знадобилося для підготовки фахівців", - пояснив він.

Ігнат припустив, що на навчання фахівців для Patriot потрібно "трохи більше часу".

"Спочатку йшлося про кілька місяців, приблизно такі терміни і чекатимемо", - сказав речник Повітряних сил.

За його словами, навчання може пройти й швидше через велику мотивацію українських сил.

Водночас Ігнат зазначив, що наступним кроком у посиленні української ППО має стати надання багатоцільового літака.

"Без цього буде дуже важко нам протистояти тим викликам, які стоять", - додав він.

Саме тому, як наголосив Ігнат, військові та керівництво країни постійно наголошують на необхідності надання Україні F-16.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба