Навчання ЗСУ на ЗРК Patriot проходить у максимально стислий термін, - Ігнат
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я можу лише сказати, що навчання наших фахівців зенітно-ракетних військ проходить у максимально стислий термін, як це було з навчанням для ЗРК NASAMS та IRIS-T. Якщо технічно вже можна буде системи привезти до України та поставити на бойове чергування, ввести до складу ЗС, то фахівці вже будуть підготовлені. Це показує практика NASAMS та IRIS-T, кілька тижнів знадобилося для підготовки фахівців", - пояснив він.
Ігнат припустив, що на навчання фахівців для Patriot потрібно "трохи більше часу".
"Спочатку йшлося про кілька місяців, приблизно такі терміни і чекатимемо", - сказав речник Повітряних сил.
За його словами, навчання може пройти й швидше через велику мотивацію українських сил.
Водночас Ігнат зазначив, що наступним кроком у посиленні української ППО має стати надання багатоцільового літака.
"Без цього буде дуже важко нам протистояти тим викликам, які стоять", - додав він.
Саме тому, як наголосив Ігнат, військові та керівництво країни постійно наголошують на необхідності надання Україні F-16.