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Ердоган - Путіну: Заклики до миру мають бути підтримані одностороннім припиненням вогню

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Ердоган - Путіну: Заклики до миру мають бути підтримані одностороннім припиненням вогню
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що лідери двох країн обговорили питання енергетики, стан та перспективи турецько-російських відносин, а також регіональні процеси, у тому числі російсько-українську війну та Сирію", - зазначає видання.

Ердоган заявив Путіну про націленість на конкретні кроки щодо формування Дорожньої карти для створення газового хаба в Туреччині. У зв'язку з цим глава турецької держави привернув увагу до зусиль щодо розвитку енергетичної інфраструктури Туреччини.

"Торкаючись теми війни між Росією та Україною, турецький лідер нагадав про позитивні результати ініціатив щодо просування діалогу, що виявилося в домовленості про "зерновий коридор", масштабний обмін полоненими та формування зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Він наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей", - додало видання.

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Топ коментарі

  • Maryna Solska e862e0af
    а то у нас тут не війна і не біда, і не геноцид українців русскіми, у нас тут просто не врегульовані розбіжності, щоб йому самому так і по тому ж місцю.
  • Y.M. Z.
    "позитивні результати ініціатив щодо просування діалогу", плять.

    Ердоганові і його однопартійцям скоро вся Україна бажатиме, щоб програв з тріском на виборах, і пішов у небуття політичної історії.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Нагадаю: Накопичувати собі ворогів, то погана рашистська звичка, і не бачу навіщо її переймати, це по перше. По друге - як не крути, а позиція Туреччини дозволила Україні не турбуватися можливого поповнення військового флоту Рашки на Чорному морі через Босфор та Дарданелли. По третє - у Туреччині будуються нові фрегати для України і звідти ми отримуємо БПЛА, деякі системи РСЗО, інше військове забезпечення й ********** та гуманітарну допомогу. Тому якщо )(уйло хоче рвати стосунки зі Стамбулом, то це його справа, а Україні це вкрай не вигідно, принаймні зараз!!!
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