Арештовані активи російської компанії на 317 млн грн передано до АРМА, - Нацполіція

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з детективами Бюро економічної безпеки та прокурорами Офісу Генерального прокурора встановили підприємство зі зв’язками у РФ. 70% його статутного капіталу належить громадянинові країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Окрім того, правоохоронці з’ясували, що посадові особи підприємства запровадили "схему" з ухилення сплати податків. У ній були задіяні підконтрольні товариства транзитно-конвертаційної групи. За їхньої участі проводилися удавані операції, на їхні рахунки перераховували кошти для подальшого виведення та отримання готівки.

У серпні 2022 року для блокування операцій щодо відчуження майна та подальшого виведення коштів до РФ на корпоративні права та нерухомість підприємства були накладені арешти. Загальна сума арештованих активів сягає 317 млн грн.

За рішенням Шевченківського районного суду м. Києва арештовані активи передані у комерційне управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Кошти отримані від їхнього використання підуть на потреби ЗСУ та відновлення об’єктів інфраструктури.

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