Росіяни вчора обстріляли одну з ТЕС ДТЕК, було суттєво пошкоджено обладнання

Російські загарбники вчора, 4 січня, обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Учора росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники.

"За останні місяці енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули", - підсумували у пресслужбі.

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