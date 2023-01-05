Голова Держдуми РФ Володін погрожує Німеччині у разі вилучення російських активів

Якщо Німеччина вирішить конфіскувати російські активи на користь України, РФ може своєю чергою забрати німецькі активи.

Про це пише у телеграмі голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, інформує Цензор.НЕТ.

Він звинуватив екс-канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Франсуа Олланда в тому, що вони "саботували мінські угоди" а відтак є "винуватцями конфлікту в Україні".

"Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України. Щойно таке рішення відбудеться, ми маємо право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав", - пише Володін.

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При цьому він згадує "норми міжнародного права", які системно порушує сама Росія.

"Це започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право, на свій розсуд забирати, що вважатимуть за потрібне", - погрожує Володін.