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Президент Сербії Вучич звинуватив ЄС у втручанні у внутрішні справи у зв’язку із закликами запровадити санкції проти РФ

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Президент Сербії Вучич звинуватив ЄС у втручанні у внутрішні справи у зв’язку із закликами запровадити санкції проти РФ
Президент Сербії Александр Вучич заявив у середу, що заклики Європейського Союзу до його країни приєднатися до санкцій проти Росії через війну в Україні є "брутальним" втручанням у внутрішні справи його держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У заяві Вучич високо оцінив економічні та політичні досягнення свої та своєї країни і порівняв себе з вовком, якого не вдається приборкати під міжнародним тиском.

"Дуже дякую вам за втручання у наші внутрішні справи у такий брутальний спосіб", - іронізував він, маючи на увазі заклики Заходу.

Хоча Сербія формально прагне членства в ЄС, вона неодноразово ігнорувала заклики узгодити свою зовнішню політику з Євросоюзом, відмовляючись приєднатись до міжнародних санкцій проти Москви у зв'язку з війною в Україні.

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Топ коментарі

  • Colt
    Да не хочешь - иди наккуй, втручайся в место между путинских булок.
  • Евгений Пэ
    Вучич выглядит ,как стреднестатистический дурачек который был не злой,но и с которым дружить было западло.Но он был в каждом дворе
  • Konsatntin Kotsan
    Для таких має існувати інший механізм хочеш торгувати з РФ, заробляти гроші, платити гроші РФ, які остання використовує на провадження війни, отримуй санкції ві ЄС та США.
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