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Німеччина передала Україні партію військової допомоги: вантажівки 8x8, дрони, тягачі, РЕБ, БРЕМ та інше

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Німеччина передала Україні партію військової допомоги: вантажівки 8x8, дрони, тягачі, РЕБ, БРЕМ та інше
Німеччина передала Силам оборони України дрони, антидронне обладнання, модульні військові вантажівки, десятки пікапів, причепи для транспортування важкої техніки та іншу військову допомогу.

Список наданого опублікований на сайті уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

В цьому списку:

  • 30 систем виявлення дронів;
  • 27 датчиків та "глушилок" для захисту від дронів;
  • 8 розвідувальних дронів;
  • 17 вантажівок 8x8;
  • 12 великовантажних причепів;
  • 1 тягач-транспортер танків М1070;
  • 7 гусеничних/дистанційно керованих машин піхоти для завдань підтримки;
  • 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • 63 пікапи;
  • 20 пускових (70-міліметрових) на пікапах із запасом ракет;
  • 21 генератор;
  • 32 мобільні системи опалення;
  • 1 карета швидкої допомоги;
  • 7 прикордонно-патрульних машин;
  • 36 400 вовняних ковдр.

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Переважна більшість доставленого надходить не із запасів Бундесверу, а промисловості.

Також німецька влада зобов’язалася передати ЗСУ 92 розвідувальні дрони. Якого саме типу, не вказують.

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Топ коментарі

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Дякую Німеччина за допомогу ! 🇺🇦🇩🇪 Якщо б не підтримка Заходу то ми з цими підарасами у владі і МО вже давно програли б війну .
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    А точно це від Німеччини, можливо, це слуги принародні, за власні конвертні кошти з квартальними спромоглися, нарешті…..
    Бо жодної інформації про їх допомогу Захисникам України….
    Мабуть соромляться, це ж не десятки квартир за цей час купувати із земельними ділянками чи рахунки в банках ЄС відкривати через третіх осіб рідні⁉️‼️⁉️‼️⚔️🪖🇺🇦😠😡🤬❤️🇪🇺🇺🇸🇬🇧💯👍💪✊👏👏
  • Валентин Пруденко
    За слуг квартальних не переймайтеся - вони копійчини на армію не дадуть! Із принципу - бо має дати "держава", тобто платник податків, тобто населення, а вони - "влада", обрані й недоторкані( тим більше до гаманців)!
    Навибирали, " папрікаливалісь"?..
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