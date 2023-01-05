В ОП немає біографії новопризначеного посла в Болгарії Ілащук, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Про це повідомляють "Українські новини", передає Цензор.НЕТ.
"Ваш запит (щодо біографії новопризначеного Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Болгарія Олесі Ілащук), що надійшов до Управління доступу до публічної інформації Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента України, відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", надіслано до Міністерства закордонних справ України", - йдеться у відповіді ОП.
"В Офісі президента також немає біографії сексологіні Олесі Ілащук, яку Зеленський призначив послом України в Болгарії. Ілащук не має досвіду дипломатичної роботи та навіть досвіду роботи в держорганах. Її біографії також немає і в МЗС, яке все одно готує її довгострокове відрядження до Софії", - зазначає видання.
Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.
ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.