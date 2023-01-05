Путін: РФ "відкрита до серйозного діалогу", але Київ має виконати "відомі вимоги" та "враховувати нові територіальні реалії"

Російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито готова до "серйозного діалогу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Путін знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу - за умови виконання Києвом відомих вимог та врахування нових територіальних реалій", - зазначає видання.

Також російський диктатор знову повторив тези про "накачування зброєю України" з боку Заходу, а також звинуватив Захід у тому, що він надає Києву "інформацію та цілевказівки".

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