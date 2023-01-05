Путін: РФ "відкрита до серйозного діалогу", але Київ має виконати "відомі вимоги" та "враховувати нові територіальні реалії"
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Російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито готова до "серйозного діалогу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Путін знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу - за умови виконання Києвом відомих вимог та врахування нових територіальних реалій", - зазначає видання.
Також російський диктатор знову повторив тези про "накачування зброєю України" з боку Заходу, а також звинуватив Захід у тому, що він надає Києву "інформацію та цілевказівки".