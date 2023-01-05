Путін та РФ готові миритися з втратами і стражданнями. Вони не відмовляються від своїх планів, - Столтенберг
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Диктатор Володимир Путін та Росія готові миритися з втратами та стражданнями у війні проти України.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на конференції ділових кіл у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.
За його словами, буде небезпечно недооцінювати амбіції та рішучість Путіна у війні проти України.
Столтенберг зазначив, що диктатор та його країна показали, що готові миритися із втратами та стражданнями через війну.
Генсек НАТО наголосив, що немає жодних ознак того, що Путін змінив свої плани та цілі в Україні, а тому не можна недооцінювати РФ.