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Путін та РФ готові миритися з втратами і стражданнями. Вони не відмовляються від своїх планів, - Столтенберг

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Путін та РФ готові миритися з втратами і стражданнями. Вони не відмовляються від своїх планів, - Столтенберг
Диктатор Володимир Путін та Росія готові миритися з втратами та стражданнями у війні проти України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на конференції ділових кіл у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

За його словами, буде небезпечно недооцінювати амбіції та рішучість Путіна у війні проти України.

Столтенберг зазначив, що диктатор та його країна показали, що готові миритися із втратами та стражданнями через війну.

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Генсек НАТО наголосив, що немає жодних ознак того, що Путін змінив свої плани та цілі в Україні, а тому не можна недооцінювати РФ.

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Топ коментарі

  • Стас Петров 5fb946e4
    То потрібно його вбити.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    он ошибся сцарь не страдает, ну а за быдло ему похер
  • Александр Алекс de6e56ae
    Гітлер теж в лютому 45 року все ще вірив, що завдасть 'остаточної поразки' на двох фронтах. Треба виходити з реалій, а вони такі: кацапи не мали у цій війні територіальних завоювань з першої половини літа (коли вони захопили Сєвєродонецьк-Лисичанськ). З того часу вони лише втрачають і їх позиції слабшають. Перемога кацапів у цій війні неможлива
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