6 суден експортували 355 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси

У межах "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси 6 суден експортували 355 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Наразі в портах Великої Одеси на 13 суден завантажують ще 282 тис. тонн української агропродукції. Порти готуються прийняти ще 6 суден, які рухаються "зерновим коридором".



У Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 102 судна. Російська сторона продовжує гальмувати інспекції під будь-якими приводами, обмежуючи експорт української агропродукції на світові ринки.



Як зазначається, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 626 суден, які експортували 16,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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