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Зеленський провів засідання Ставки: Аналіз ситуації на передовій, прорахунок наступних кроків ворога та забезпечення армії

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Зеленський провів засідання Ставки: Аналіз ситуації на передовій, прорахунок наступних кроків ворога та забезпечення армії
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"День розпочато із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Три найважливіші моменти.

Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними. Рухаємося до перемоги разом!", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Валентин Пруденко
    Гнусный ублюдок, возомнивший себя военным гением! Урод, обсиравший свою страну и народ, косивший от армии и устраивавший концерты "бесу"- безлеру! Ты думаешь, это забудется, "янелох боневтік оманський"???
    "Ставка", бл@дь, "верховного", бл@дь, гівнакомандувача!!!
  • Вася 7727b9ab
    Ото выбрали по приколу!?ну что,прикольно теперь?смятуны?
  • Мария Курносая f917fea4
    так ты и есть самая тупая шутка, коленька!
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