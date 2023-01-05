Зеленський провів засідання Ставки: Аналіз ситуації на передовій, прорахунок наступних кроків ворога та забезпечення армії
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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"День розпочато із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Три найважливіші моменти.
Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними. Рухаємося до перемоги разом!", - йдеться в повідомленні.