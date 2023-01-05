У Білорусі затримали священника Коростельова, який молився за українських воїнів
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Білоруський спецпідрозділ затримав священника Діонісія Коростельова за те, що він молився за захисників України.
Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.
Коростельов служить у храмі ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість" у Мінську.
Силовики твердять, що він "має націоналістичні татуювання, поширює символіку БЧБ (біло-червону-білу, яку використовує білоруська опозиція. - Ред.) і пов'язані з нею ідеї, а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком" ("PICAPS MachoBY").