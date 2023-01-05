Успенський собор та Трапезну церкву "Києво-Печерської Лаври" повернуто державі, - Ткаченко

Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави завершила роботу.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно завершила роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП.



Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу.



За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", - пояснив Ткаченко.

"У державу з користування УПЦ повернулися Успенський собор та Трапезна церква "Києво-Печерської Лаври", - зазначили у Мінкульті.

У МКІП пояснили, що відсутність митрополита Павла запротокольовано членами Комісії, а сам Акт, що підписаний з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення.

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