Від початку війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції

Від початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, - кукурудза - 15,6 млн тонн, пшениця - 8,6 млн тонн та соняшникова олія - 3,3 млн тонн.