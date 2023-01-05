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Від початку війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції

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Від початку війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції
Від початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, - кукурудза - 15,6 млн тонн, пшениця - 8,6 млн тонн та соняшникова олія - 3,3 млн тонн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

За даними пресслужби, за останній місяць 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції. Це на 900 тис. тонн більше, аніж за листопад.

Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур:

  • 15,6 млн тонн - кукурудза (39,96%);
  • 8,6 млн тонн - пшениця (21,98%);
  • 3,3 млн тонн - соняшникова олія (8,37%);
  • 3 млн тонн - ріпак (7,75%);
  • 2,7 млн тонн - насіння соняшника (6,92%);
  • 2,2 млн тонн - шроти (5,8%);
  • 1,7 млн тонн - ячмінь (4,37%);
  • 1,7 млн тонн - соєві боби (4,48%),
  • 188 тис. тонн - соєва олія (0,48%).

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Отакої! Країна майже рік воює, і ще й при цьому годує частину світу. А ціни на продукцію в нас чомусь зростають?. І напрошується запитання а чому стільки українців за межею бідності? Може тому що "купка нуворишів" видавлює з країни останнє!
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Скільки зброї купили на вторговані гроші?
  • Николай Марченко 6f1a54d0
    Думали свіжо-мороженої касапятіни напарити, але планета сказала що зерно краще..
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