Рашисти вдарили по Бериславу, загинули чоловік, дружина та їхній 12-річний син, - ОП

Рашисти вдарили по Бериславу Херсонської області, внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Берислав, Херсонська область. Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина. В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці?", - йдеться у повідомленні.

"Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі... Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і гнів...Військові злочинці будуть покарані!", - додав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по центру Херсона, загинув 20-річний хлопець, - ОВА