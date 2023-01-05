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Рашисти вдарили по Бериславу, загинули чоловік, дружина та їхній 12-річний син, - ОП

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Рашисти вдарили по Бериславу, загинули чоловік, дружина та їхній 12-річний син, - ОП
Рашисти вдарили по Бериславу Херсонської області, внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Берислав, Херсонська область. Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина. В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці?", - йдеться у повідомленні.

"Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі... Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і гнів...Військові злочинці будуть покарані!", - додав Тимошенко.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    тримаємо кулачки
  • Amber
    Рашисти , здохнете всі без винятку , бо ми ніколи не забудемо і не пробачимо вам
    ваших , страшних злочинів в нашій краіні 😠
    На колінах , сукіни діти , будете просити прощення у нас ,
    але ви його не отримаєте !😡
  • Николай Николаевич b96f438b
    Вже біжу в АТБ за коньяком. Незалежно від результату "празднік" повинен відбутись😁
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