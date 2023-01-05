Росіяни проводять рейди на окупованій Херсонщині, шукають коригувальників вогню, - Соболевський
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Дуже посилена фільтрація насправді. Гопри (Гола Пристань. - Ред.), Нова Каховка, Каховка – там постійно рейди проводять, вони шукають коригувальників вогню", - зазначив він.
За його словами, посилилися фільтраційні заходи у Каланчаку, в Чулаківці.
Крім того, шалений тиск здійснюється на підприємців і на "мінял".
З 1 січня агресори заборонили на загарбаній території використання гривні в обігу, вороги стежать за тим, щоб українські гроші не приймали. А за"мінялами" які нелегально в окупації здійснювали обмін валют, йде справжнє "полювання".
Як пояснив Соболевський, завдяки "мінялам" населення мало можливість обмінювати рублі на гривні: оскільки українська банківська система в окупації вже не працювала, в обмін на перераховані на картки гроші, видавали готівку.