Рашисти маскуються під цивільних в окупованому Мелітополі та шукають партизан, - Федоров

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі маскуються під цивільних та шукають партизан.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У тимчасово зайнятому Мелітополі рашисти влаштовують ігри з переодяганням. Росармійці і спецслужби рф заполонили тимчасово окуповані території Запорізької області. При цьому вони намагаються мімікрувати під місцевих:



- перевдягаються в цивільне,

- ходять по ринках, дворах і супермаркетах,

- слухають про що говорять мешканці", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника міста, рашисти шукають партизан і тих хто допомагає спротиву.

"Загарбники не розуміють, що незламні жителі тимчасово окупованих територій просто будуть трохи обачнішими, але ненавидіти рашистів будуть так само сильно",- підсумував Федоров.

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