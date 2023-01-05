Рашисти маскуються під цивільних в окупованому Мелітополі та шукають партизан, - Федоров
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Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі маскуються під цивільних та шукають партизан.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"У тимчасово зайнятому Мелітополі рашисти влаштовують ігри з переодяганням. Росармійці і спецслужби рф заполонили тимчасово окуповані території Запорізької області. При цьому вони намагаються мімікрувати під місцевих:
- перевдягаються в цивільне,
- ходять по ринках, дворах і супермаркетах,
- слухають про що говорять мешканці", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника міста, рашисти шукають партизан і тих хто допомагає спротиву.
"Загарбники не розуміють, що незламні жителі тимчасово окупованих територій просто будуть трохи обачнішими, але ненавидіти рашистів будуть так само сильно",- підсумував Федоров.