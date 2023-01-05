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Коригувальниця Кригіна вийшла із СІЗО під заставу в майже пів мільйона

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Коригувальниця Кригіна вийшла із СІЗО під заставу в майже пів мільйона
Дар’я Кригіна, яку обвинувачують в передачі окупантам координат дислокації української армії й критичної інфраструктури Харкова, вийшла на волю після внесення застави.

Про це повідомив речник речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня, прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що згідно з ухвалою Дзержинського райсуду міста Харкова від 22 грудня 2022 року, обвинувачена мала внести 496,2 тис. грн застави.

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Дар’ю Кригіну затримали у квітні 2022 року. Слідчі встановили, що 29-річна жінка приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території й за завданням куратора встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    А чого вона до сих пір жива? І хто такий щедрий шо заплатив за цю соску?
  • дмитрий a4f273bf
    Мдя, и вся эта дичь во время войны. Ничего у нас не получиться без полного искоренения под 0 судейской мафии. Здесь никакими полумерами и многолетними обещаниями реформ не обойдёшься
  • Роман Кокоровець
    завтра буде вже в Європі . приклад Штепи нічому не навчив .
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