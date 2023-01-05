Через похолодання на Київщині аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим

За інформацією Укргідрометцентру, 6 січня на Київщині прогнозується дощ із переходом в мокрий сніг, ожеледиця, місцями пориви вітру до 20 м/с та суттєве зниження температури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні мережі переведені в посилений режим та працюють 24/7, аби вчасно усувати можливі аварії.

"Закликаємо жителів Київської області не перевантажувати мережу під час похолодання. Після того, як з’явилось світло, вмикайте електроприлади по черзі. Це допоможе уникнути аварій", - йдеться у повідомленні.

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