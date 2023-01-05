Загарбники два тижні не дозволяють виїзд з окупованої частини Запорізької області, - ОВА

Російські окупанти не дозволяють евакуацію через пункт пропуску у Запорізькій області. За два тижні з окупованих територій виїхала тільки одна людина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Основний напрямок, який у нас працював – "коридор життя" між Василівкою і Запоріжжям в селі Кам’янське, закритий. За минулу добу пройшла одна людина", – зазначив чиновник.

За інформацію голови ОВА, виїхати з окупації зміг керівник одного з освітніх закладів, якого змушували колаборувати. Він відмовлявся, його привезли та висадили в Василівці, і він пішки йшов 15 кілометрів до Кам’янського.

"Це єдина людина, яка за останні майже два тижні змогла вийти з окупованих територій. Для всіх інших закритий шлях. Вони виставляли обмеження до 15 січня. Наразі немає ознак того, що там мінімально буде відкрито коридор і люди зможуть виїхати", – сказав Старух.

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