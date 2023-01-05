РФ відправила фрегат із гіперзвуковими "Цирконами" в акваторії океанів, щоб відволікти увагу від невдач, - ВМС ЗСУ

РФ відправила "якомога далі від акваторії Чорного моря" фрегат "Адмірал Горшков", озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон". У ВМС ЗСУ кажуть, що це для відволікання уваги від невдач на фронті.

Про це у Telegram повідомили Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У зв’язку із постійними невдачами у війні з Україною, російська федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої "спеціальної військової операції".

Здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря, фрегата пр. 22350 "адмирал флота советского союза горшков" озброєного ракетами "Циркон", церемонію відправки якого особисто очолив президент росії в.путін", - йдеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. Під час бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет "Циркон".

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