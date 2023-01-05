Фінляндія продовжить підтримувати Україну, - новий міністр оборони Савола

У Фінляндії склав присягу новий міністр оборони Мікко Савола - він очолюватиме оборонне відомство до березня, коли на посаду повернеться Антті Кайкконен, який взяв відпустку для догляду за дитиною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Зміна міністрів відбулася опівдні під час прийому, який очолив президент Саулі Нііністьо. У своїй промові після складення присяги Савола пояснив, що Фінляндія не змінить свою політику і продовжить підтримку України. Зараз готується 12-й пакет допомоги, рішення щодо якого очікуються в найближчі кілька тижнів.

За словами Саволи, підготовка до членства в НАТО є одним із пріоритетів його короткого терміну на посаді міністра.

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"Звичайно, наша найголовніша мета зараз – довести наше членство до фінішу. Зі свого боку я маю намір сприяти цьому. Підготовка до членства в НАТО йде повним ходом", - сказав Савола у своїй промові.

Антті Кайкконен на початку 2023 року взяв відпустку для догляду за дитиною приблизно на два місяці. За його словами, "хоча робота міністра дуже важлива, в якийсь момент потрібно вміти поставити сім'ю на перше місце".

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Міністр пояснив, що його посада передбачає тривалі відрядження й перепрацювання, а він хоче запам’ятати перші роки зростання своїх дітей "не лише на фотографіях".

Разом з дружиною Яннікою Кайкконен виховує двох синів віком два роки та шість місяців.