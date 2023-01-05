Вцілілих після вибуху в Макіївці окупантів хочуть знову відправити на фронт, - росЗМІ

Вцілілих після удару ЗСУ по ПТУ у Макіївці окупантів збираються відправити на передову.

Про це пише незалежне російське видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Одна з жінок, чоловіка якої мобілізували з одного із селищ Самарської області ще у вересні, розповіла, що вона разом з іншими рідними тих, хто вижив, намагається домогтися повернення мобілізованих до РФ. Сама вона написала звернення до губернатора Самарської області Дмитра Азарова.

"Хлопці після побаченого потребують психологічної реабілітації, їм потрібен час хоча б прийти до тями. Тому що у більшості під час "феєрверків" починаються панічні атаки! Який з них буде толк, якщо почнеться черговий напад?! Дайте хлопцям вдихнути/видихнути! Зрештою, вони не контрактники! Вони звичайні роботяги", - йдеться у зверненні жінки.

Наразі контрактники, які не постраждали, перебувають на окупованій території Донеччини.

Дружина мобілізованого з Самарської області, який вижив після обстрілу ПТУ в Макіївці, що чоловіків, які не отримали поранення після обстрілу, планують знову відправити на передову.

Напередодні їх відвідали губернатор Самарської області Азаров, голова так званої "ДНР" Пушилін та заступник міністра оборони РФ Горемикін. Пушилін повідомив, що Путін ухвалив рішення нагородити 6 тих, хто вижив "за героїзм під час трагедії в Макіївці".

Азаров також прозвітував, що все необхідне пораненим уже надали. Водночас люди почали збирати гуманітарну та військову допомогу.

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

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