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Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина готова до "посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною"

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Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина готова до "посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що співрозмовники обговорили тему турецької підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах, а також питання "зернового коридору".

Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною", - пише видання.

Також Ердоган звернув увагу на зусилля щодо організації обміну полоненими, а також наголосив на готовності Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, сьогодні турецький лідер також провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ердогану-миру без повної деокупації тимчасово захоплених територій України включно з Кримом не буде...
  • Nikolai Chizhevsky
    щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною -нам мир довгостроковий не потрібен нам потрібна тільки пермога кацапи повинні заплатити у вигляді репарацій за кожен зруйнований будинок-до того ***** ще раз нагадав і Ердогану про реаліїї теріторії іале Ердогану все не доходить
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