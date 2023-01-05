Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина готова до "посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною"
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що співрозмовники обговорили тему турецької підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах, а також питання "зернового коридору".
Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною", - пише видання.
Також Ердоган звернув увагу на зусилля щодо організації обміну полоненими, а також наголосив на готовності Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.
Нагадаємо, сьогодні турецький лідер також провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.