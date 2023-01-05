Туреччина готова взяти участь у реалізації нашої формули миру, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Обговорили з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом безпекову співпрацю наших країн, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на ЗАЕС. Загарбників там не має бути.
Поспілкувалися також про обмін військовополоненими за турецького посередництва, розвиток зернової угоди. Цінуємо готовність Туреччини взяти участь у реалізації нашої формули миру", - повідомив президент України.