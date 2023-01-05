Окупований Крим та Білорусь Путін розглядає як території для ядерних провокацій, - розвідка
4 91114
Російський диктатор Путін розглядає тимчасово окупований Крим та Білорусь як території для проведення ядерних провокацій.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що з боку сучасної Росії і режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.
"Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані", - сказав Юсов.
При цьому він наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівного російського режиму.