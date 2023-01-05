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Окупований Крим та Білорусь Путін розглядає як території для ядерних провокацій, - розвідка

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Окупований Крим та Білорусь Путін розглядає як території для ядерних провокацій, - розвідка
Російський диктатор Путін розглядає тимчасово окупований Крим та Білорусь як території для проведення ядерних провокацій.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що з боку сучасної Росії і режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.

"Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані", - сказав Юсов.

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При цьому він наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівного російського режиму.

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Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    На мій хлопський розум Крим можливо, а бяларашка наврячі, дуже близько до НАТО
  • Oresta Bartka
    Антихрист звичайний. Класичний.
  • Зэлэный_Змий
    Мабудь навіть не в НАТО справа. Це буде дивно виглядати вʼіпати ядерною бомбою по союзнику, при тому, що в України ядерної зброї нема. Як вони це пояснять?
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