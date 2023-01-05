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США хочуть модернізувати боєприпаси часів холодної війни та передати їх Україні, - Politico

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США хочуть модернізувати боєприпаси часів холодної війни та передати їх Україні, - Politico
У США запустили програму із вилучення боєприпасів часів холодної війни з бункерів і модернізацію їх настільки, щоб вони були корисними для України.

Про це з посиланням на джерело пише Politico, повідмляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами джерела, у Вашингтоні почалися закриті переговори про вилучення боєприпасів часів холодної війни. Одну з таких програм уже запущено. Планується, що ракети для давно знятих із виробництва систем протиповітряної оборони США HAWK отримають необхідні оновлення для відправлення в бій проти російських загарбників.

Ракети HAWK працюватимуть в парі з кількома пусковими установками, які Іспанія пообіцяла відправити Україні. Система HAWK все ще використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х армія США вивела її з експлуатації на користь системи Patriot.

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США також шукають способи перекрити постачання іранських безпілотників Росії. "Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з точки зору експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках", - заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Даже старое американское оружие в разы лучше аналагавнетовского тем более после модернизации.
  • Jur D
    Краще, ніж нічого.
    А ще краще, якби дали те, що казав Залужний
    "Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць."
  • Алекс Скела
    Онися роздавала милостиню старцям щонеділі, але вибирала черствий хліб і такі черстві пироги, що й наймички не їли. Вона, певно, хотіла придбати собі царство небесне дуже економічно.

    (І. Нечуй-Левицький, "Старосвітські батюшки та матушки")
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