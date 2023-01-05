США розглядають введення додаткових еспортних обмежень через американські деталі в іранських дронах, - Держдепартамент

Державний департамент США знає, що під час виготовлення іранських дронів-камікадзе використовуються компоненти американського виробництва, та розглядає варіант запровадження додаткових експортних обмежень.

Про це сказав на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Прайс заявив, що увага Держдепу "зосереджена" на тому, щоб "систематично позбавляти Росію ресурсів, необхідних для ведення жорстокої агресивної війни проти народу України". Тому повідомлення про те, що Іран зміг отримати необхідні компоненти із західних країн, навіть включно зі Сполучених Штатів, "уважно вивчаються".

Він наголосив, що особливо важливо гарантувати, щоб приватні компанії могли відстежувати ланцюжки постачання їхньої продукції."Якщо ми можемо вжити додаткових кроків, зокрема додаткових експортних обмежень, ми їх уважно розглянемо", – запевнив Прайс.

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Нагадуємо, 4 січня повідомлялося, що під час виготовлення іранського дрона Shahed-136, який було збито ППО України восени 2022 року, використовувалися десятки компонентів американського виробництва. З 52 компонентів 40 були вироблені 13 компаніями з США, решта 12 компонентів були виготовлені компаніями з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню та Китаю.