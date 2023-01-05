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Армія Білорусі отримала партію нових БТР-82A. ФОТО

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До Білорусі з РФ прибула партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Армія Білорусі отримала партію нових БТР-82A 01

Зазначається, що найближчими днями техніка надійде у військові частини сил спеціальних операцій Збройних Сил Республіки Білорусь. Постачання здійснено відповідно до плану переозброєння.

Армія Білорусі отримала партію нових БТР-82A 02

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", ешелон із 34 одиницями техніки (що відповідає батальйонному комплекту) сьогодні вдень прямував у бік Бреста. Це дозволяє припустити, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади ЗС РБ.

Армія Білорусі отримала партію нових БТР-82A 03

Це вже третій батальйонний комплект БТР-82А в армії Білорусі.

Також читайте: До Білорусі продовжує прибувати особовий склад та техніка армії РФ

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Топ коментарі

  • Вадим Думи
    Новая краска красиво горит.
  • Sol Invictus 522a166f
    кхм .... орки об Бахмут пешком убиваются а младоорки на новых БТР-чиках будут ... бггг ... классика азиатчины ... как в том уже известном меме ... "нам повезло что они такие тупые"
  • Randall Flag da70119e
    Бульбу будуть на них возити?
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