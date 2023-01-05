Зеленський провів розмову із прем’єр-мінстіром Іспанії Санчесом - говорили про оборонні потреби
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Ввечері 5 грудня президент України Володимир Зеленський провів бесіду з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
"Також провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розповів про виклики на фронті. Передав оборонні потреби України. Продовжую консолідувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю "Рамштайну"", - зазначається у повідомленні.