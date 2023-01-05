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Якби Путін справді хотів миру, то повернув би солдатів додому, - Бербок про "різдвяне перемир’я"

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Якби Путін справді хотів миру, то повернув би солдатів додому, - Бербок про "різдвяне перемир’я"
Якби російський диктатор Володимир Путін хотів миру, то він повернув би своїх солдатів додому, і війна в Україні закінчилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у Twitter.

"Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - заявила вона.

Бербок наголосила, що так зване "припинення вогню" не приносить ні свободи, ні безпеці людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією.

"Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців - щоб вони знову могли жити у світі та самовизначенні", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні, - Кремль

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Топ коментарі

  • Yurii a27b09f0
  • Ahmed Nunji
    Розумничка.
  • Amber
    Це чергова ,, многоходовочка " ху - ла , показати всьому світу ,
    що вони білі і пухнасті , хочуть миру ,
    а укропи не бажають перемир'я !!

    В черговий раз , посилаю московітів на .....
    ну ви знаєте куди
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