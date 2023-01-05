Якби Путін справді хотів миру, то повернув би солдатів додому, - Бербок про "різдвяне перемир’я"
3 39023
Якби російський диктатор Володимир Путін хотів миру, то він повернув би своїх солдатів додому, і війна в Україні закінчилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у Twitter.
"Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - заявила вона.
Бербок наголосила, що так зване "припинення вогню" не приносить ні свободи, ні безпеці людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією.
"Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців - щоб вони знову могли жити у світі та самовизначенні", - додала вона.