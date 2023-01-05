Велика Британія і Німеччина будуть удосконалювати воєнну підтримку України, - заява очільників МЗС

Велика Британія і Німеччина продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, зокрема, зброєю, постійно адаптуючи допомогу під потреби Києва.

Про це заявили міністри закордонних справ обох держав після першого Німецько-британського стратегічного діалогу в Лондоні 5 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломати не відповіли прямо на запитання, чи будуть їх країни постачати танки після заяв з Парижа та Вашингтона, але не виключили категорично такої можливості.

"Ми як Федеративна республіка Німеччина постійно уточнюємо, що ще ми можемо зробити разом з партнерами… Для нас важливо постійно перевіряти разом із союзниками, що ще потрібно з військової техніки", - заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Вона натякнула, що рішення щодо постачання нової техніки було прийнято після обговорення з Францією та США, але уникла при цьому слова "танки", хоча половина запитань журналістів стосувалася саме цього.

Німецька міністр підкреслила, що Німеччина вже передає Україні велику кількість озброєнь, включаючи бронетехніку.

"Ми не маємо сумніватися в нашій підтримці. Ми повинні постійно дивитися, що ще ми можемо зробити, насамперед, з точки зору воєнної підтримку: до цього відносяться оборонні озброєння, але також засоби, які Україні потрібні для звільнення захоплених територій і людей на них, які страждають від російського терору", - заявила Бербок.

За її словами, російський президент вірить, що він має "довше дихання" (більше терпіння), а також що якщо Україна втратить підтримку, і в неї закінчиться озброєння, він виграє цю війну. Прикрою істиною є те, що доки Путін у це вірить, він буде продовжувати війну, - підкреслила дипломат і наголосила на необхідності позбавити агресора такої надії та не дозволити йому красти території іншої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок та Клеверлі обговорять підтримку України та санкції проти РФ

Глава Форін офісу Джеймс Клеверлі своєю чергою заявив, що Велика Британія пишається тим, що швидко почала надавати допомогу, що ті ж Javelin і Nlaw надзвичайно допомогли українцям на першому етапі війни, що зараз постачаються озброєння, які допомагають "завдати вирішального удару" по російським цілям. Зараз, підкреслив він, Лондон перебуває у постійному діалозі з українським воєнно-політичним керівництвом і невпинно оцінює потреби України. Наразі це, зокрема, засоби ППО, а також засоби відновлення інфраструктури.

"Звісно, ми продовжимо розмови напряму з українським керівництвом, а також з нашими міжнародними партнерами, щоби постачати те, чого вони насправді потребують у наступній фазі, щоби звільнити свою країну… Ми постійно оцінюємо (список – ред.)", - сказав Клеверлі, додавши, що "танки можуть бути частиною його", при цьому те, яка країна буде їх постачати, мають вирішувати союзники між собою у тісній координації.

Міністр наголосив, що допомога розвивалася та вдосконалювалася по мірі того, як розвивалася війна, і так буде й надалі.

Також читайте: Велика Британія готує нову зброю для перемоги України на полі бою, - Сунак