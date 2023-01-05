Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн", - Резніков

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Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн", - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що незабаром має намір їхати на зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), очікується підтвердження дати засідання.

"І сьогодні укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їхній ВПК уже на рейках, коліях виробництва для нас амуніції, зброї. Головне, що буде ритмічність цих постачань упродовж усього року. Маю запевнення від партнерів. Буквально скоро планую їхати у відрядження на черговій "Рамштайн" - зараз чекаємо на дату підтвердження, де ми вже обговорюватимемо всі ці речі", - сказав Резніков під час інтерв'ю для національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, найголовніше наразі - те, що партнери бачать підтримку України системно та стабільно.

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Топ коментарі

  • YU ST
    Найголовніше ось що: на диво не тільки для путіна, для багатьох у Києві, Харкові й Одесі, а й - особливо - для колективного Заходу українці знову замутили «народне повстання», узяли в руки зброю і почали відбиватися. УКРАЇНЦІ, тобто «звичайні люди». Не їхні політики (гаразд, за кількома винятками), не їхні генерали (бо через російські кібератаки та засоби радіоелектронної боротьби вони на перші чотири доби опинилися без звʼязку зі своїми військами на фронті). Залишені самі на себе, не тільки солдати ЗСУ, а й десятки тисяч українських цивільних самоорганізувалися й пішли битися.

    Зверніть увагу: сьогодні майже ніхто не згадує про цей факт.

    …а він виявився вирішальним, бо український народ зупинив, а потім переміг збройні сили рф (ВСрф) під Києвом, Черніговом, Сумами, Харковом та Миколаєвом: жахливо дорогою ціною завдав росіянам величезних втрат і змусив їх зрештою відступити.

    Це зробив не хтось ззовні, і це сталося не завдяки джавелінам, NLAW-ам, чи НАТО, чи ЦРУ, чи МІ6 - лише завдяки УКРАЇНЦЯМ.
  • Voc Vox
  • Перехватчик
    После последних заявлений в интервью,появляются сомнения в эффективности и необходимости его присутствия там.
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