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Путін "шукає кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні, - Байден. ВIДЕО

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Президент США Джо Байден вважає, що доручення російського лідера Володимира Путіна про припинення вогню в Україні у зв’язку з Різдвом - спроба отримати перепочинок для продовження воєнних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Байден наголосив, що Путін був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня і в перший день нового року.

"Я думаю, що він намагається знайти трохи кисню", - заявив Байден.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Йцу Кенг 07b0c614
    АSLAN @antiputler_news 2 ч
    Никитка Михалков госпитализирован в тяжёлом состоянии. Как сообщает Baza, у 77-летнего путинского ректального шлифовальщика диагностирована «ковидная» пневмония. Пожелаем побыстрее разрешиться от бремени этой презренной жизни, которая очень уж переоценена! В «рай», ****!
  • Петя Курочкин
    Боже храни Америку!!!
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