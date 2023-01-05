Путін "шукає кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні, - Байден. ВIДЕО

Президент США Джо Байден вважає, що доручення російського лідера Володимира Путіна про припинення вогню в Україні у зв’язку з Різдвом - спроба отримати перепочинок для продовження воєнних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Байден наголосив, що Путін був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня і в перший день нового року.

"Я думаю, що він намагається знайти трохи кисню", - заявив Байден.

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