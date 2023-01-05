Міноборони Німеччини обговорює надання Україні від 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel
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За даними Spiegel, у Міністерстві оборони Німеччини обговорюють кількість БМП Marder, які можуть надати Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними видання, Міноборони Німеччини обговорює передачу Україні від 20 до 40 БМП Marder.
Зазначено, що постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.
Також це можуть бути моделі зі складів Бундесверу, які можуть бути замінені в найближчі місяці новими або відремонтованими БМП від промисловості.
Підкреслено також, що Бундесвер міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення. У будь-якому випадку, навчання можуть бути активізовані в будь-який момент.