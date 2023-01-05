Брехня і лицемірство, - Данілов про слова Путіна про "різдвяне перемир’я"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав лицемірними заклики російської сторони до української про перемир’я на християнське свято Різдва.

"Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі", - написав Данілов у четвер у твіттері, передає Цензор.НЕТ.



Раніше президент РФ Володимир Путін доручив міністрові оборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню.

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