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Генсек ООН розпустив місію з розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці

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Генсек ООН розпустив місію з розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці
Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію із встановлення причин загибелі українських військовополонених у Оленівській колонії на окупованій Донеччині.

Про це сказав речник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

В ООН пояснили, що не можуть розгорнути місію через відсутність гарантій безпеки для учасників розслідування.

Речник Гутерріша зазначив, що, попри згоду на проведення місії з боку Росії та України, в ООН вважають, що не отримали необхідних гарантій безпеки.

Місію для розслідування теракту в Оленівці ООН створила наприкінці серпня 2022 року. Тоді в організації казали, що команда поки не може розпочати роботу через небезпеку, проте 8 вересня заступниця генсека ООН заявила, що місія має прибути в окуповану Оленівку "найближчими днями".

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Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    безпорадні імпотенти-дармоїди
  • Слава Шустрий
    Таке відчуття , що там розпустити давно пора не лише місію , а і організацію вцілому .
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    І нах#й така ООН потрібна? Імпотенти обосрані.
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